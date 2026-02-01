Niemand würde vermuten, dass sich hinter den schlichten Oberhofer Werbebannern, mitten im Zentrum von Suhl, der Eingang zum unterirdischen Schießstand verbirgt. Wie schon so oft, steigt Sandro Brieslinger, Waffentechniker des DSV-Biathlon-Teams, am Samstag die Stufen zu den tunnelartigen Bauten hinab. Größer dürfte der 1,80 Meter große Mann nicht sein. Zwischen der Decke des 50-Meter-Schießstandes und Brieslingers Kopf sind bestenfalls noch zwei Zentimeter Platz.