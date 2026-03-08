Fast hätten die Platzhirsche den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand – und dies sogar nach 38 Minuten in Unterzahl – noch gedreht. Es war die fünfte Minute der Nachspielzeit beim Match zwischen dem SV 08 Steinach und SV 1921 Walldorf: Nach einem Pass in die Schnittstelle lief der Angreifer der Gastgeber, Bastian Leipold, mit dem Ball am Fuß Richtung Walldorfer Tor. Aber er konnte den Schlussmann der Gäste, Robin Keller, nicht bezwingen. Der Keeper lenkte den Ball per Fußabwehr noch zur Ecke und rettete damit eigentlich Walldorf den Punktgewinn.