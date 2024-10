Unstrut-Hainich-Kreis: Wohnmobilbrand greift auf Gebäude über - Oldtimer brennen

Mühlhausen (dpa/th) - Ein Wohnmobilbrand im Unstrut-Hainich-Kreis hat auf ein unbewohntes Nebengebäude übergegriffen, in dem sich Oldtimer befanden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro, wie die Polizei mitteilte. Wie das Wohnmobil auf einem Privatgelände in Mühlhausen in Brand geriet, sei völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Niemand sei verletzt worden.