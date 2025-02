Herbsleben (dpa/th) - Nach einer Drogen-Beschaffungsfahrt ist eine Frau aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in Untersuchungshaft gelandet. Polizisten hatten in Herbsleben in ihrem Auto mehr als ein Kilogramm Methamphetamin gefunden, wie es in einer Mitteilung heißt. Bei einer Durchsuchung wurden zudem mehrere Zehntausende Euro Bargeld und weitere geringe Mengen Drogen sichergestellt.