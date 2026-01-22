Unstrut-Hainich-Kreis: Mehr als 10 Millionen Euro für Mühlhausens Thüringentherme

Die Bauarbeiten sollen den Angaben zufolge voraussichtlich Anfang 2027 beginnen. Bis zur geplanten Wiedereröffnung im Frühjahr 2029 soll die Therme geschlossen bleiben. Mit den Fördermitteln des Landes soll unter anderem die Saunalandschaft neu gestaltet werden. Auch die Rutschenkonstruktion soll erneuert und der Kleinkindbereich erweitert werden. 250.000 Besucher zähle die Therme in jedem Jahr, hieß es in der Mitteilung.