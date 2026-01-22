Mühlhausen (dpa/th) - Das Land Thüringen unterstützt die Sanierung der Thüringentherme in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) mit mehr als zehn Millionen Euro. Ziel ist die Sanierung und Erneuerung von Gebäudekonstruktion, Innenausstattung und Energieversorgung des 1998 eröffneten Erlebnis- und Wellnessbads, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Die Gesamtkosten der geplanten Umgestaltung belaufen sich demnach auf gut 22,2 Millionen Euro.
Unstrut-Hainich-Kreis Mehr als 10 Millionen Euro für Mühlhausens Thüringentherme
dpa 22.01.2026 - 13:03 Uhr