Bad Langensalza (dpa/th) - Bei zwei kurz aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) ist unter anderem ein Kleinkind schwer verletzt worden. Die Vierjährige wurde am Donnerstagabend an einem Kreisverkehr von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 34-jährige Fahrer war den Angaben nach betrunken sowie ohne Führerschein unterwegs. Weniger als eine Stunde zuvor hatte ein 68-Jahre alter Autofahrer einen 65-jährigen Fußgänger erfasst, welcher durch den Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt wurde. Er kam per Hubschrauber in ein Krankenhaus. In beiden Fällen wird zur bislang unklaren Unfallursache ermittelt.