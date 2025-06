Unsicherheiten im US-Handel: Thüringen hält Ausschau nach neuen Exportmärkten

Erfurt (dpa/th) - Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) will Thüringens Handelschancen in China ausloten. Geplant sei eine Reise nach China mit Unternehmen aus dem Freistaat im vierten Quartal, sagte sie in Erfurt. Angesichts der Unsicherheiten auf Thüringens bisher mit Abstand wichtigstem Exportmarkt USA hält die Wirtschaft Ausschau nach Möglichkeiten, andere Handelsbeziehungen auszubauen. Boos-John betonte jedoch, die USA blieben für Thüringen sehr wichtig als Außenhandelspartner. 2024 habe das Handelsvolumen mit Thüringen insgesamt 2,8 Milliarden Euro betragen.