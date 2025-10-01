Unsicherheit an den Märkten: Goldpreis jetzt bei fast 3.900 Dollar

London - Gold hat seinen Rekordpreis nochmals gesteigert. Das Edelmetall kostete am Mittwochvormittag 3.895 US-Dollar pro Unze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel wie noch nie. Damit erreichte Gold den dritten Tag in Folge eine neue Höchstmarke. Zuletzt führte die Haushaltskrise in den USA zu einer verstärkten Unsicherheit an den Finanzmärkten, was das Gold noch teurer machte. Der Goldpreis hat sich im bisherigen Jahresverlauf um fast 50 Prozent erhöht. . Das Edelmetall steuert damit auf den stärksten Jahresanstieg seit 1979 zu.