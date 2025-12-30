Unsere Highlights 2025: Wo Angela Merkel noch gefeiert wird

Unsere Empfehlung für Sie Auftritt in Ilmenau Merkel und das andere Thüringen Altkanzlerin Angela Merkel hat in Ilmenau aus ihren Memoiren vorgelesen und ihr politisches Erbe verteidigt. Das Publikum reagierte überraschend eindeutig.

Bei einer Frau, die so lange wie niemand vor ihr Deutschland führte, und deren Erinnerungen durch und durch politisch sind, war und ist das natürlich eine haarsträubende Behauptung. Nicht nur Menschen aus vielen Teilen Thüringens empfingen Merkel trotzdem ausgesprochen offen und herzlich. Hier können Sie die Geschichte noch einmal lesen.