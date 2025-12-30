Unsere Highlights 2025: Wo Angela Merkel noch gefeiert wird

Es war Mitte September und etwa vier Jahre nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft, als die CDU-Politikerin Angela Merkel nach Ilmenau kam, um aus ihren Erinnerungen zu lesen.
Aus journalistischer Sicht war dieser Termin ganz anders als viele öffentliche Auftritte von Merkel in ihrer Zeit als Kanzlerin: Diesmal wirklich alles durch-choreografiert, keine Möglichkeit Fragen zu stellen, Fotos nur in den ersten Minuten des Auftritts. Merkel, so hieß es vom Verlag ihres Buches „Freiheit“, sei inzwischen Autorin und nicht als Politikerin unterwegs.
Bei einer Frau, die so lange wie niemand vor ihr Deutschland führte, und deren Erinnerungen durch und durch politisch sind, war und ist das natürlich eine haarsträubende Behauptung. Nicht nur Menschen aus vielen Teilen Thüringens empfingen Merkel trotzdem ausgesprochen offen und herzlich. Hier können Sie die Geschichte noch einmal lesen.
Sebastian Haak ist freier Journalist und arbeitet seit vielen Jahren für www.insüdthüringen.de und die Südthüringer Zeitungen. Mehrfach war er vor diesem Leseabend bei Auftritten von Merkel in Thüringen dabei. Aber nie hat er erlebt, dass Merkel so gefeiert wurde wie an diesem Abend.
