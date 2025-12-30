Unsere Highlights 2025: Leithammel opfert sich für seine Herde

Unsere Empfehlung für Sie Wolf macht Beute Leithammel opfert sich für seine Herde Ein Schafbock hat sich bei Trusetal einen Zweikampf mit einem Wolf geliefert. Ein ungleiches Ringen, doch die wenigstens die Schafe kamen ungeschoren davon.

Zu den Jägern, Förstern aber auch Naturschützern pflegt er ein sehr gutes Verhältnis. In die Rente will er erst gehen wenn nach Wildkatze, Wolf und Luchs auch der erste Braunbär seine Tatzen in den Thüringer Wald gesetzt hat. Hier können Sie die besondere Geschichte noch einmal lesen.