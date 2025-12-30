Unsere Highlights 2025: Leithammel opfert sich für seine Herde

Auf die Spur der Wölfe brachten Thomas Heigl 1992 zwei Jäger beim siebten Hefeweizen im Gasthaus Wacker in Näherstille bei Schmalkalden. „Er wird wiederkommen, kümmere dich darum.“
Was waren die besten Geschichten des Jahres in Südthüringen? Thomas Heigl berichtet über einen einen Schafbock, der es bei Trusetal mit einem Wolf aufgenommen hat.
Tatsächlich kam dann im Juni 2018 ein älterer Jäger mit dem ersten Foto in die Redaktion, das jemals von einem Wolf im Schmalkalder Stadtwald (von einem Arzt) geschossen wurde. „Druck es ab, ich erzähle dir die Geschichte“. Seitdem fließt neben Tinte auch etwas Wolfsblut in Thomas Heigls Adern.
Zu den Jägern, Förstern aber auch Naturschützern pflegt er ein sehr gutes Verhältnis. In die Rente will er erst gehen wenn nach Wildkatze, Wolf und Luchs auch der erste Braunbär seine Tatzen in den Thüringer Wald gesetzt hat. Hier können Sie die besondere Geschichte noch einmal lesen.
Thomas Heigl, (Jahrgang 1962), schreibt besonders gerne über Menschen, Märkte und Moneten, noch lieber Meinungsartikel. Er versteht sich in der Lokalredaktion als Allrounder, wie ein Zehnkämpfer in der Leichtathletik.
