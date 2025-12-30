 
Unsere Highlights 2025 In letzter Sekunde vorm Schlachter gerettet

Lea Pauline Kellermann

Was waren die besten Geschichten des Jahres in Südthüringen? Lea Pauline Kellermann berichtet über ein blindes Pferd, das in der Rhön weiterleben darf.

Unsere Highlights 2025: In letzter Sekunde vorm Schlachter gerettet
1
Lea Pauline Kellermann. Foto: pr

Es war meine Kollegin, die mich im Juli nach ihrem Besuch beim „Tag des Pferdes“ in Fischbach in der Rhön auf die Stute aufmerksam machte. Als sie erzählte, dass dort ein kleines Mädchen auf einem blinden Pferd akrobatische Figuren turnte, konnte ich das gar nicht glauben.

Die Neugierde packte mich und so nahm ich Kontakt zu den Besitzern auf. Was mich erwartete, war die herzzerreißende Geschichte der blinden Appaloosa-Stute Lena, die wegen des Mitgefühls einer Rhöner Familie den Schlachter überlebte.

Lena lässt es sich bei ihrer Familie weiterhin gut gehen und auch diese sind unglaublich dankbar für ihr ganz besonderes Pferd. Hier können Sie die Geschichte noch einmal lesen.

Zum Jahreswechsel rückt die Redaktion von www.insüdthüringen.de die besten Geschichten des Jahres 2025 noch einmal nach vorne. Bis zum Silvesterabend folgen immer neue Beispiele. Sie finden die Stücke hier www.insüdthüringen.de/highlights25

Lea Pauline Kellermann ist Volontärin bei www.insüdthüringen.de und dem „Meininger Tageblatt“. Sie hat in ihrer Kindheit ebenfalls mit dem Reiten begonnen.