Unsere Highlights 2025 Goldene Hochzeit beim Rennsteiglauf

Was waren die besten Geschichten des Jahres in Südthüringen? Doreen Fischer berichtet über einen Teilnehmer an Europas größten Crosslauf in Oberhof, der 50. Hochzeitstag feierte.

Unsere Highlights 2025: Goldene Hochzeit beim Rennsteiglauf
Doreen Fischer. Foto: pr

Nein, Laufen ist nun wirklich nicht meine Sportart. Aber die Begeisterung, die beim Rennsteiglauf herrscht, die ist schon ansteckend. Wenn ein allgemeines Glücksgefühl in der Gemeinschaft zu spüren ist. Wenn Teilnehmer, egal ob sie sich kennen oder nicht, sich wie gute Freunde untereinander austauschen. Wenn der Schneewalzer erklingt und hunderte Hände in die Höhe gehen. Und wenn schließlich die Männer und Frauen an all denen vorbeiziehen, die nicht zum Läufertross dazu gehören. Das ist Gänsehaut pur.

Seit Jahren bin ich in Oberhof dabei, wenn der Startschuss für den Halbmarathon ertönt. Ich liebe es, den Menschen zuzuhören oder deren Geschichten rund um das sportliche Ereignis herauszukitzeln. Langweilig wird es dabei nie. Schlimmstenfalls wird es kalt oder nass. Doch spätestens dann, wenn jemand eine gute Geschichte zu erzählen hat, dann wird es mir auch mal warm ums Herz.

So wie bei dem Goldenen Hochzeitspaar. Ich bin zu diesem Bericht gekommen wie Maria zum Kind. Einfach nur mit der Frage: „Wo kommt ihr denn her?“ auf den Lippen. Sofort hieß es: „Joachim, komm mal her. Erzähl das mal mit eurer Goldenen Hochzeit heute.“ So eine Geschichte läuft einem nicht mal beim Rennsteiglauf ein zweites Mal über den Weg. Hier können Sie die Geschichte noch einmal lesen.

Spätestens zum Biathlon-Weltcup im Januar 2026 bin ich wieder in Oberhof dabei. Auch dort lassen sich die schönsten Erzählungen einfangen. Ich freue mich schon heute darauf, mir und meinen Lesern mit diesen Berichten eine Freude zu machen.

Zum Jahreswechsel rückt die Redaktion von www.insüdthüringen.de die besten Geschichten des Jahres 2025 noch einmal nach vorne. Bis zum Silvesterabend folgen immer neue Beispiele. Sie finden die Stücke hier www.insüdthüringen.de/highlights25