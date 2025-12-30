Unsere Highlights 2025: Goldene Hochzeit beim Rennsteiglauf

Nein, Laufen ist nun wirklich nicht meine Sportart. Aber die Begeisterung, die beim Rennsteiglauf herrscht, die ist schon ansteckend. Wenn ein allgemeines Glücksgefühl in der Gemeinschaft zu spüren ist. Wenn Teilnehmer, egal ob sie sich kennen oder nicht, sich wie gute Freunde untereinander austauschen. Wenn der Schneewalzer erklingt und hunderte Hände in die Höhe gehen. Und wenn schließlich die Männer und Frauen an all denen vorbeiziehen, die nicht zum Läufertross dazu gehören. Das ist Gänsehaut pur.