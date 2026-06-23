Was sagen Athleten Deutschland und die Politik?
"Athletinnen und Athleten dürfen nicht mit dem Verlust ihres Kaderstatus, ihrer Förderung oder ihrer beruflichen Absicherung unter Druck gesetzt werden. Solche Drohkulissen sind inakzeptabel und missachten jegliche Prinzipien guter Verbandsführung", erklärte der Erfurter Hendrik Dombek, Eisschnellläufer und Präsidiumsmitglied von Athleten Deutschland.
Der für Sport zuständige Chef der Thüringer Staatskanzlei, Stefan Gruhner, zeigte sich in einem Schreiben an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) beunruhigt von den Signalen der geplanten Strukturänderungen. Durch die Verlagerung des Trainings nach Inzell und Berlin würde der Standort Erfurt erheblich geschwächt und faktische entwertet. "Eine solche Entwicklung ist sportfachlich kaum nachvollziehbar und trifft die Interessen zahlreicher Athletinnen und Athleten unmittelbar", so der CDU-Politiker.