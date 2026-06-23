Warum kommt der Aufschrei aus Thüringen erst jetzt?

Man habe die Ankündigung auch in Absprache mit dem Olympiastützpunkt nicht ernst genommen, gab Terv-Vizepräsident Peter Rüberg im dpa-Gespräch zu. Auslöser nun ist ein Anschreiben für die obligatorische Athletenvereinbarung, die bis zum 26. Juni unterschrieben werden muss, um einen Kaderstatus zu behalten. In dem Anschreiben heißt es, man wolle "die Strukturen im Bereich Leistungssport schärfen". Daher werde das Training sämtlicher Kaderathletinnen und -athleten ab Juli 2026 zentral am Bundesstützpunkt Inzell (Allround) und Berlin (Sprint) durchgeführt. Rüberg nennt dies ein "Wegholen der Kaderathleten". Nach DESG-Angaben haben mit Stand vom 22. Juni zwei Drittel aller Kaderathleten die Vereinbarung unterschrieben.