München (dpa/lby) - Die Staatsregierung hat einen Zwist um den Lärmschutz am Münchner Flughafen befriedet - bei dem der Lärmschutz nicht die Hauptrolle spielte. Das Verkehrsministerium hat den Gemeinden im Landkreis Freising und Erding die Sorge vor einem drohenden Bauverbot in den "Schutzzonen" um den Flughafen genommen. Das Bauen soll möglich bleiben, wie das Verkehrsministerium in München mitteilte. Ressortchef Christian Bernreiter (CSU) zeigte sich dementsprechend erleichtert: "Wir haben zahlreiche Gespräche geführt und ich bin froh, dass wir gemeinsam dieses Ergebnis erreicht haben."