Das politische Jahr 2025 ist in Floh-Seligenthal keineswegs so versöhnlich wie üblich ausgeklungen. Denn eine Reihe von Kommunalpolitikern ist mit einer Entscheidung und den dazu gehörigen Erklärungen von Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU) gar nicht zufrieden. Sie werfen ihm Eigenmächtigkeiten vor. Es geht um das Verfahren rund um die Mobilfunkanlage auf dem Seligenthaler Tennelberg, die inzwischen errichtet ist. Dessentwegen hatte es in der Abschlusssitzung des Gemeinderates am 10. Dezember 2025 heftige Debatten gegeben.