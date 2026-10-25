Plötzlich rückte Laszlo Hollosy in den Blickpunkt. Während des Topspiels in Stuttgart monierte der Meistertrainer des VfB Suhl mehrfach die Entscheidungen von Hauptschiedsrichter Daniel Apanowicz. Hollosy sah dafür zunächst die Gelbe Karte und am Ende des dritten Satzes, als der VfB heckenhoch führte, sogar die Rote Karte. Diese hatte einen zu diesem Zeitpunkt verschmerzbaren Extrapunkt für Stuttgart zur Folge. Das einheimische Publikum quittierte das provozierende Verhalten des Ungarn ab diesem Zeitpunkt mit Pfiffen und Unverständnis. Hollosys Ärgernis: Der Unparteiische habe die Tips von Spielerinnen beider Seiten völlig unterschiedlich bewertet.