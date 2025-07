Neumarkt am Wallersee - In Österreich ist ein deutscher Angler ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde die Leiche des Mannes im Wallersee im Salzburger Flachgau von Anrainern geborgen. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Dank der Informationen von Angehörigen wisse man, dass es sich um einen deutschen Staatsbürger handle, sagte ein Polizeisprecher. Dennoch seien Alter und Heimatort des Mannes noch unklar, hieß es. Das gelte auch für die Umstände des Vorfalls. Fremdverschulden werde ausgeschlossen, so der Sprecher weiter.