Universitätsstädte: WG-Zimmer in Jena und Erfurt im Bundesvergleich günstig

Erfurt/Jena (dpa/th) - Die Thüringer Universitätsstädte Jena und Erfurt liegen bei den Durchschnittskosten für ein WG-Zimmer unter dem Niveau vieler anderer deutscher Hochschulstädte. Studierende in Jena müssen im Mittel 358 Euro dafür berappen, wie aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit der Vermittlungsplattform wg-gesucht.de hervorgeht. In Erfurt sind es 370 Euro (jeweils Stand Februar 2025). Die WG-Wohnkosten in den beiden Städten bewegen sich damit im Bereich der Bafög-Wohnkostenpauschale von 380 Euro.