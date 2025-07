Thüringen gehört damit zu den Bundesländern, in denen es besonders viele zulassungsfreie Studiengänge gibt. Nur in Rheinland-Pfalz und Brandenburg haben Studienanfänger der Auswertung zufolge bessere Karten, ohne größere Hürden ihr Wunschfach studieren zu können. In Jena sind den CHE-Zahlen zufolge nur acht Prozent der Studienfächer zugangsbeschränkt. In Erfurt sind es vier Prozent. Dort hat mit der IU Internationale Hochschule eine große private Hochschule ihren Sitz, was nach Angaben des CHE den Schnitt drücken könnte.