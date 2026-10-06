Universitäten: Stiftung sieht Antisemitismus an Hochschulen mit Sorge

Dresden - 85 Prozent der befragten jüdischen Studierenden in Deutschland haben einer Umfrage zufolge schon einmal ihre jüdische Identität verborgen. Das geht aus dem Lagebild der Amadeu Antonio Stiftung zur Situation an deutschen Hochschulen hervor. Damit liegt der Anteil über den Vergleichswerten für Europa mit 80 Prozent und weltweit mit 78 Prozent. Zudem gab rund jeder dritte Befragte an, jüdische Kommilitonen zu kennen, die körperlich bedroht wurden. Die Erhebung ist nicht repräsentativ und die Daten sind mehr als ein Jahr alt.