Universität Magdeburg: Forschung: Brände im Boden können über Tage fortbestehen

Kiefernwälder mit sandigen Böden, wie sie vor allem in Sachsen-Anhalt und Brandenburg verbreitet sind, gelten als besonders waldbrandgefährdet. Die Daten des europäischen Projekts fließen nach Angaben der Magdeburger Universität in die Entwicklung eines umfassenden Brandmanagementsystems für Wald und Vegetationsbrände ein. In der vergangenen Woche hatten größere Brände unter anderem in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und an der Grenze zu Brandenburg zu tagelangen Einsätzen bei den Feuerwehren gesorgt.