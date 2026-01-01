Doch auch zum Tennisschläger griff die deutsche Nummer 1 im Urlaubsparadies - denn die Ziele für 2026 bleiben hoch. Zverev nimmt erneut Anlauf für seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel. Als Vorjahresfinalist macht er sich schon bei den Australian Open vom 12. Januar bis 1. Februar in Melbourne Hoffnungen. Doch dafür muss er den zuletzt riesigen Rückstand auf die beiden Topstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner verkleinern. Der spanische Weltranglistenerste und sein Dauerrivale aus Italien sind beim United Cup nicht am Start.