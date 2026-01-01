Schwere Gruppengegner für das deutsche Team
Deutschlands Auftaktgegner am Sonntag (0.30 Uhr MEZ/Sky) sind die Niederlande. Einen Tag später wartet Polen mit den Topspielern Iga Swiatek und Hubert Hurkacz, die zuletzt zweimal in Serie im Finale standen. Steht es nach zwei Einzelmatches 1:1, fällt die Entscheidung im gemischten Doppel.
Deutschland trägt seine Gruppenspiele in der Ken Rosevall Arena von Sydney aus. Auch Perth ist ein Spielort für drei Gruppen. Die sechs Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite in der jeweiligen Stadt qualifizieren sich fürs Viertelfinale.
Der United Cup war für Zverev bislang ein guter Stimmungstest zu Jahresbeginn. Beim deutschen Triumph 2024 verlor er nur ein Einzelmatch. 2025 blieb er in der Gruppenphase ungeschlagen, ehe er beim Viertelfinal-Aus gegen Kasachstan verletzungsbedingt nicht mitwirken konnte.