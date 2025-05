In vielen Bereichen ist sie heute schon Alltag: die Künstliche Intelligenz (KI). Jeder Apple-Nutzer kennt Siri, Google nutzt Gemini, auch Alexa, die KI des Konzerns Amazon ist fast jedem ein Begriff. Die Entwicklung der KI schreitet immer weiter voran. Vor einigen Monaten gab es einen riesigen Hype um ChatGPT, eine Art virtuellem Assistenten, der in natürlicher Sprache Fragen beantwortet, Texte schreibt oder bei Aufgaben hilft – so, als würde man mit einem sehr schlauen Menschen sprechen.