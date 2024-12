Unionswahlkampf: CDU-Chef Merz: Wahlprogramm ist seriös finanziert

Die aktuellen Steuerentlastungen der alten Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP etwa durch Minderung der sogenannten Kalten Progression will Merz aber nicht dadurch unterstützen, dass er etwa auf die Unionsministerpräsidenten einwirkt. Das Ampel-Vorhaben ist im Bundestag bereits beschlossen, bedarf aber noch der Billigung der Länder im Bundesrat. "Es sind gerade nochmal fünf Tage Zeit, wofür die Bundesregierung drei Jahre Zeit gebraucht hat und sich nicht einigen konnte", sagte Merz. Und mit Blick auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Da muss er mit den Ländern sprechen, denn das, was er hier verspricht, muss zu über der Hälfte von den Ländern und den Gemeinden in Deutschland bezahlt werden."