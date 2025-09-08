Die CDU/CSU-Landtagsfraktionen aus Thüringen, Bayern und Sachsen wollen enger zusammenarbeiten und sich gemeinsam für länderübergreifende Verkehrsprojekte und Gesundheitsversorgung einsetzen. Dies vereinbarten die Fraktionsspitzen bei einem Treffen in Mödlareuth an der Grenze der Landkreise Hof (Bayern) und Saale-Orla (Thüringen). In einer gemeinsamen Erklärung heißt es: „Im Geist einer „Allianz der Freistaaten“ werden wir unsere gemeinsamen Interessen gegenüber den anderen Ländern und dem Bund geschlossen und mit Nachdruck artikulieren.“