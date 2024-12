Berlin/München - Im Bundestagswahlkampf hat sich FDP-Chef Christian Lindner mit einem Online-Video persönlich an den "lieben Friedrich Merz" gewandt und den CDU-Chef vor einer Annäherung an die Grünen gewarnt. Wenn sich Merz jetzt offen zeige, dass der Grüne Robert Habeck Wirtschaftsminister bleiben könne, "dann könnte das ja ein Zeichen dafür sein, dass es doch nur um eine Form des "Weiter so" geht - und nicht um die grundlegende Wende, die wir in unserem Land brauchen", sagte Lindner.