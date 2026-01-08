Union: Rückendeckung für Wegner aus dem Süden

Hagel sieht Bedarf für Debatte um Linksterrorismus in Deutschland

Hagel betonte, dass aus seiner Sicht die Debatte "in den nächsten Wochen und Monaten" vielmehr um den Linksterrorismus in Deutschland drehen müsse: "Das ist ja die Botschaft, die auch von diesem Anschlag in Berlin ausgeht, dass der Linksterrorismus zurück ist in unserem Land und dass der Linksterrorismus nicht davor zurückschreckt, auch kritische Infrastruktur in unserem Land lahmzulegen und damit auch in Kauf nimmt, dass hunderte von Menschen, Ältere, Kranke, kleine Kinder, Familien, im Dunkeln sitzen und frieren."