Union: Rückendeckung für Wegner aus dem Süden

Seeon - Rückendeckung für Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner: Der baden-württembergische CDU-Vorsitzende Manuel Hagel hat das Krisenmanagement seines Parteifreundes Wegner gegen Kritik verteidigt. "Kai Wegner arbeitet mit hoher Konzentration an der Bewältigung dieser Krise", sagte er auf Nachfrage bei seinem Besuch bei der Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon. Er sehe zudem keine Gefahr, dass sich die Debatte um das umstrittene Tennisspiel von Wegner negativ auf den Wahlkampf der CDU in Baden-Württemberg auswirken könne.