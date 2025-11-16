Union Merz und Unionsjugend im Rentenkonflikt - und nun?

Wie gefährlich könnte das für die Koalition werden?

Bleibt die Junge Gruppe der Unionsabgeordneten bei ihrer Ablehnung, fehlt der Koalition eine sichere eigene Mehrheit. Der Gruppe gehören 18 Abgeordnete an, CDU, CSU und SPD haben im Bundestag aber nur eine Mehrheit von 12 Stimmen.

Es könnte allerdings gut sein, dass bei der Abstimmung etwa wegen Krankheitsfällen nicht alle Abgeordneten anwesend sind und damit die erforderliche Stimmenanzahl geringer ausfällt. Denn bei der Abstimmung über einfache Gesetze reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Ohne die 18 Stimmen der Jungen Gruppe hat die Koalition noch 310 Stimmen. Die würden für eine eigene Koalitionsmehrheit reichen, wenn alle diese 310 Abgeordneten anwesend wären und mit Ja stimmen würden - und von der Opposition mindestens 11 fehlten. Dann wären es insgesamt 619 abgegebene Stimmen und die erforderliche Mehrheit wäre genau 310.

Allerdings lässt sich das schwerlich vorausberechnen. Womöglich bestünde auch noch die Gefahr, dass das Vorhaben mit Stimmen der AfD oder Linken durchgehen könnte. Beides wäre ein extremes Risiko für die Koalition und für Merz.

Wie geht es weiter?

Nun dürfte erneut gesprochen werden. Fraktionschef Spahn bot dem Parteinachwuchs in Rust an, die Gespräche über das Thema fortzusetzen. Man könne nicht aufhören, miteinander zu schauen, wie man eine akzeptable Lösung finde.

Potenziellen Überlegungen, auch mit der SPD noch einmal ins Gespräch über das Vorhaben zu kommen, wie von CDU-Chef Söder angedeutet, erteilte SPD-Chef Klingbeil am Wochenende allerdings direkt eine Absage. "Ich sage euch in aller Klarheit: An diesem Gesetz wird nichts mehr geändert", sagte der Vizekanzler beim Landesparteitag der SPD Baden-Württemberg in Ulm. "Wir stehen beim Thema Rente. Das werden wir im Bundestag verabschieden."

Was das Rentenpaket noch umfasst

Es ist ein klassischer Kompromiss der drei Koalitionsparteien. Neben der Haltelinie sieht es auch Unionsprojekte wie die Ausweitung der Mütterrente vor, die besonders der CSU am Herzen liegt, und die Aktivrente. CDU-Fraktionschef Spahn ist klar, dass das Vorhaben hinsichtlich der Stabilisierung des Rentenniveaus eines der wichtigsten Anliegen der SPD ist: Das Thema sei für den Koalitionspartner beim Eintritt in das Regierungsbündnis in etwa so wichtig gewesen wie für die Union der Politikwechsel bei der Migration, sagte er.