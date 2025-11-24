Union: Merz kommt zum CSU-Parteitag - Söder vor Wiederwahl

Tags zuvor wird es für CSU-Chef Markus Söder spannend - wenn turnusgemäß die Neuwahl des gesamten Parteivorstands ansteht. Fraglich ist, ob Söder sein Top-Ergebnis von 96,6 Prozent aus dem Jahr 2023 wird halten können. Das war freilich kurz vor der Landtagswahl. Bei seinen vorhergehenden Wahlen hatte Söder jeweils Wahlergebnisse knapp unter oder über 90 Prozent bekommen.