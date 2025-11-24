 
Union Merz kommt zum CSU-Parteitag - Söder vor Wiederwahl

Allen Koalitionswirren zum Trotz: Die Parteivorsitzenden Merz und Söder demonstrieren öffentlich gerne Einigkeit - und wollen dies auch auf dem CSU-Parteitag tun.

Union: Merz kommt zum CSU-Parteitag - Söder vor Wiederwahl
Wollen auch auf dem CSU-Parteitag Einigkeit demonstrieren: Friedrich Merz und Markus Söder. (Archivbild) Foto: Tobias Koch/CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag/dpa

München - Bundeskanzler Friedrich Merz wird auf dem nächsten großen CSU-Parteitag im Dezember auftreten. Der CDU-Vorsitzende soll zum Abschluss des Delegiertentreffens am Samstag, 13. Dezember, sprechen. Das geht aus der Einladung hervor, die die Partei jetzt verschickt hat.

Tags zuvor wird es für CSU-Chef Markus Söder spannend - wenn turnusgemäß die Neuwahl des gesamten Parteivorstands ansteht. Fraglich ist, ob Söder sein Top-Ergebnis von 96,6 Prozent aus dem Jahr 2023 wird halten können. Das war freilich kurz vor der Landtagswahl. Bei seinen vorhergehenden Wahlen hatte Söder jeweils Wahlergebnisse knapp unter oder über 90 Prozent bekommen.