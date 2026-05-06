Unicef-Studie: Jugendliche wollen bei Social Media eher Schutz als Verbote

Wie kann man besseren Schutz herstellen?

Eine große Mehrheit von 84 Prozent spricht sich für bessere Inhaltsfilter und die schnelle Löschung ungeeigneter Inhalte aus. Standardmäßig aktivierte Schutzeinstellungen wie private Profile und eingeschränkter Kontakt durch Fremde befürworten 80 Prozent. 42 Prozent sehen bei Schutzmaßnahmen vor allem die Plattformen in der Verantwortung, 25 Prozent halten es für eine gemeinsame Aufgabe unter Einschluss der Jugendlichen selbst, und nur 15 Prozent sehen den Staat und die Politik in der Verantwortung.