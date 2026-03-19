Die Uhr tickt für die Thüringer Hochschulen. Die Kassen sind leer, die Studierendenzahlen – insbesondere in Ilmenau – sind rapide gesunken, eine alte Vereinbarung ist ausgelaufen. Plötzlich steht über zehn Standorten ein großes Fragezeichen. An der Technischen Universität Ilmenau wurde am Donnerstag deutlich, wie ernst die Lage tatsächlich ist: Schon bis Mai müssen Entscheidungen fallen, die über die Zukunft der Hochschullandschaft im Land bestimmen könnten.