Experte: Noch kein Untergang der Dialekte

Einen Untergang der Dialekte sieht der Fachmann bei allem Wandel noch nicht. "Es ist viel im Umbruch." Mobilität und Mediennutzung hätten einen großen Einfluss. Komplett verschwinden würden Dialekte absehbar nicht, prognostiziert Vergeiner. Die Entwicklung gehe zu regional gefärbten Zwischensprachen: "Regiolekt statt Dialekt."

Das App-Projekt "DaBay" ist zunächst bis Ende 2026 angelegt und wird von der LMU finanziert. Unterstützung gibt es von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften mittels Forschungsstipendium. Über einen AppStore kann "DaBay" nicht geladen werden. Die App funktioniert Web-basiert. "DaBay" ist spielerisch und unkompliziert aufgebaut.

Es gibt 38 Themen wie "Im Haushalt", "Tiere", "Schimpfen und Fluchen", "Beim Backen" oder "Redewendungen". Die Fragen werden laufend aktualisiert beziehungsweise neue hinzugefügt. Die Teilnahme ist weiterhin möglich.