Ilmenau ohne die Technische Universität – das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Die Erfolgsgeschichte ist beeindruckend: In den vergangenen 30 Jahren gab es tausende Absolventen sowie über 250 Ausgründungen aus dem Umfeld der Universität. Vier Fraunhofer-Institute oder deren Zweigstellen haben sich angesiedelt, hinzu kommen Zentren wie das für Mikro- und Nanotechnologien oder das Ilmenau Immersive Interactive Technology Center.