Der promovierte Kommunikationswissenschaftler Andreas Schwarz von der Technischen Universität Ilmenau ist in die „Task Force 2“ der Nasa berufen worden. Das Gremium arbeitet an Nasa‑Dares, der neuen „Decadal Astrobiology Research and Exploration Strategy“ – dem Zehnjahresfahrplan, mit dem die US‑Weltraumbehörde klären will, wie Leben im Universum entsteht, sich entwickelt, verbreitet und möglicherweise fortbesteht.