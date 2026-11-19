Seoul - In Südkorea haben über 550.000 Schüler des Landes den wohl wichtigsten Test ihres Lebens absolviert: Die Hochschul-Aufnahmeprüfung, im Koreanischen "Suneung" genannt, entscheidet in der bildungsorientierten und extrem kompetitiven Gesellschaft über die Zukunft eines jeden Bewohners. Wer es dank eines exzellenten Testergebnisses auf die angesehensten Universitäten in der Hauptstadt Seoul schafft, hat später bessere Chancen auf dem Arbeits- und Heiratsmarkt und genießt auch sozial ein höheres Ansehen.