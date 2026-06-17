Unheilbare Krankheit: Lungenfibrose – manchmal hilft nur eine Transplantation

Es mangelt an Spendern – Neuregelung in Sicht?

Auch mit Blick auf andere Spenderorgane sind die Wartelisten lang. Obwohl im vergangenen Jahr etwas mehr Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet haben als noch im Vorjahr, reicht die Spendebereitschaft längst nicht aus. 3.150 Menschen erhielten laut DSO 2025 Spenderorgane – auf der Warteliste hätten Ende des Jahres rund 8.200 Menschen gestanden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in Europa müssen verstorbene Personen in Deutschland zu Lebzeiten oder stellvertretend die Angehörigen einer Organentnahme explizit zugestimmt haben. Das könnte sich ändern: Eine Gruppe von Abgeordneten über Fraktionsgrenzen hinweg fordert eine grundlegende Neuregelung der Organspende in Deutschland. Ab dem Jahr 2030 soll ihrer Ansicht nach jede und jeder volljährige und einwilligungsfähige Mensch zunächst als Organspender gelten – außer, er widerspricht einer Organspende zu Lebzeiten ausdrücklich. Kritiker sehen darin jedoch einen Grundrechtseingriff.