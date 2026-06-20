Unheilbar krank Nicht sprechen, laufen, essen - aber verliebt ins Leben

"Ich habe mich gefühlt wie ein privilegierter Herr des 18. Jahrhunderts, der sich in der Kirche seine geistliche Reise holt", erzählt Darras nach dem ersten Konzert und lacht. Weil er nicht mehr schauspielern kann, macht er heute vor allem Musik. Auf seinem Computer entstehen digitale Musikstücke, komponiert durch die Steuerung der Augen.

Trotz allem auch das Gute sehen - und eine "Schule des Lebens"

ALS bedeute, seine körperliche Freiheit zu verlieren - manchmal sogar seine psychische, beschreibt Darras. "Wenn man nicht mehr kommunizieren kann, ist die mentale Qual kaum zu greifen."

Er vergleicht seine Krankheit mit dem Eingesperrtsein. Und während Tausende Patientinnen und Patienten in ihrem eigenen Körper eingesperrt sind, würden Milliarden Euro beispielsweise für eine WM und riesige neue Stadien ausgegeben, ärgert er sich. "Aber für die Forschung über solche grausamen Krankheiten haben wir das Geld nicht", sagt er.

Auch deshalb erzähle er seine Geschichte. Und ALS habe nicht nur schlechte Seiten, betont Darras dann. Die Krankheit sei eine "Schule des Lebens".

"Wenn man auf so viel verzichten muss, lernt man, andere Dinge zu genießen, die gesunde Menschen sich gar nicht vorstellen können", sagt er. Heute machten ihn Gerüche, Klänge oder gute Nachrichten von seinen Freunden glücklich. "Ich glaube, die Menschheit kann von Menschen einiges an Respekt lernen, die täglich Demut ausgesetzt sind."