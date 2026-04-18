Warschau - In Polen hat ein Mann seine sechsjährige Tochter mit dem Auto überfahren. Das Kind wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, wo es allerdings an seinen schweren Verletzungen starb, wie ein Polizeisprecher dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenportal TVP.info sagte. Nach Polizeiangaben ereignete sich das Unglück am Freitagnachmittag auf einem Privatgrundstück in Opacz Kolonia, einem Vorort von Warschau.
Unglücksfall Vater überfährt in Polen sein eigenes Kind mit dem Auto
dpa 18.04.2026 - 11:07 Uhr