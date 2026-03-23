Unglücksfall: Dreijähriger stirbt nach Sturz in Fluss bei Kita-Ausflug

Kita-Träger zeigt sich erschüttert

Der DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein reagierte betroffen auf die Todesnachricht: "Wir sind tief erschüttert und unendlich traurig", teilte dessen Vorstand Martin Horchler mit. In diesen schweren Stunden sei man in Gedanken bei der Familie und den Angehörigen. Auch sei es wichtig, für die Mitarbeitenden im Team da zu sein und ihnen Halt zu geben, betonte er.