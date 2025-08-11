Unglücklich agiert: Auto macht sich selbstständig und rollt Abhang hinab

Kyffhäuser (dpa/th) - Beim Öffnen eines Fensters durch den Beifahrer hat sich ein Auto auf dem Parkplatz des Kyffhäuserdenkmals in Nordthüringen selbstständig gemacht und ist einen Abhang herunter gerollt. Nach sieben Metern stoppte ein im Weg stehender Baum das Auto, wie die Polizei mitteilte. Nach Polizeiangaben hatte der 28-Jährige vom Beifahrersitz aus bei eingelegtem Gang die Zündung eingeschaltet, um den elektronischen Fensterheber zu bewegen. Da die Handbremse wohl nicht angezogen war, rollte das Auto los.