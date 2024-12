Das russische Außenministerium bestätigte das Unglück. In den internationalen Gewässern des Mittelmeers sei das russische Frachtschiff "Ursa Major" nach einer Explosion im Maschinenraum gesunken, hieß es in Moskau. Nach russischen Medienberichten handelte es sich bei dem 142 Meter langen Frachter um ein Versorgungsschiff für die Truppen in Syrien.