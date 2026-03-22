Unglück während Trauung: Holzboden stürzt während Hochzeit in USA ein - Verletzte

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. In einer von Medien zitierten Mitteilung der Feuerwehr hieß es aber, dass Ermittler vermuten, das Gebäude sei mit mehr als 144 Menschen überfüllt gewesen. Die Hochzeitsgesellschaft befand sich dem Portal "In Depth NH" zufolge in einer Ahornzuckerhütte, die in einem Naturgebiet nahe dem Ort liegt und zusammen mit anderen Gebäuden für Feiern vermietet wird.