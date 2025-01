Unglück: Busunglück: Polizei geht von witterungsbedingtem Unfall aus

Ein Sprecher der Polizeidirektion Ost sagte der dpa am Vormittag, es werde geprüft, inwieweit die winterglatte Fahrbahn, die Geschwindigkeit des Reisebusses und Windböen maßgeblich waren für den Unfall. Am Samstagabend hatte die Polizei mitgeteilt: "Ein Flixbus kam in Höhe des Parkplatzes Randowbruch in Fahrtrichtung Polen witterungsbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in der Folge um."