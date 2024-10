Unglück: Polizei: Mann starb bei Drachenbootrennen natürlichen Todes

Drachenboote sind besonders lange, offene Sportboote, die ihren Ursprung in China haben. An den Paddeln finden 20 Menschen Platz, außerdem ist je eine Person zum Steuern und eine zum Trommeln an Bord. Am Wochenende war erstmals seit fünf Jahren wieder ein Drachenbootrennen auf der Bleilochtalsperre im Südosten Thüringens veranstaltet worden.