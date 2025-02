Keiner der Verunglückten war Besitzer des Hubschraubers

Mehrere Augenzeugen hatten das Unglück im Gredinger Gemeindeteil Hofberg (Landkreis Roth) beobachtet. An Bord des Hubschraubers waren zwei 50 und 76 Jahre alte Männer. Diese waren den Ermittlungen zufolge im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz gestartet. Bei dem Absturz wurden die Männer in dem Wrack eingeklemmt, die Feuerwehr befreite sie.