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  6. Herkunft der Maschine nach Kleinflugzeugabsturz geklärt

Unglück mit zwei Toten Herkunft der Maschine nach Kleinflugzeugabsturz geklärt

Nach dem Absturz bei Gundelsheim steht fest: Die Maschine kam laut Polizei aus Thüringen. Doch wer die beiden Toten sind, ist weiter Gegenstand der Ermittlungen.

Gundelsheim - Das im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg abgestürzte Kleinflugzeug stammt nach Angaben der Polizei aus Thüringen. Auch am Morgen nach dem Unglück blieb die Identität der beiden Toten zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittler hoffen auf eine baldige Identifizierung, sie dürfte aber noch einige Zeit dauern. Der Abgleich müsse sicher sein, sagte der Sprecher.

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Das zweisitzige Ultraleichtflugzeug war in einem Weinberg bei Gundelsheim abgestürzt und ausgebrannt. Das Registrierungskennzeichen war nicht mehr zu erkennen. Klar ist bislang, dass das Kleinflugzeug am Sonntag kurz nach 12.00 Uhr beim Landeanflug auf einen nahe gelegenen Flugplatz aus unbekannten Gründen durchstartete, einen Zaun streifte und dann mit einem Baum kollidierte. In dem Weinberg stürzte die Maschine ab und ging in Flammen auf.