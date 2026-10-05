Gundelsheim - Das im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg abgestürzte Kleinflugzeug stammt nach Angaben der Polizei aus Thüringen. Auch am Morgen nach dem Unglück blieb die Identität der beiden Toten zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittler hoffen auf eine baldige Identifizierung, sie dürfte aber noch einige Zeit dauern. Der Abgleich müsse sicher sein, sagte der Sprecher.
Unglück mit zwei Toten Herkunft der Maschine nach Kleinflugzeugabsturz geklärt
dpa 05.10.2026 - 06:50 Uhr