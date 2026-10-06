Ursachensuche braucht Wochen

Das Flugzeug war am Sonntag am thüringischen Verkehrslandeplatz Arnstadt-Alkersleben (Ilm-Kreis) losgeflogen und hatte am Sonntagmittag am Flughafen Gundelsheim eine baldige Landung angekündigt. Aus unbekannten Gründen hatte die Maschine aber durchgestartet, einen Zaun gestreift und war gegen einen Baum gestoßen. Im Weinberg stürzte das Flugzeug ab und brannte aus. Beide Insassen starben. Nach dpa-Informationen handelt es sich bei den beiden Verunglückten um einen Mann und seinen Sohn aus Thüringen. Die Polizei konnte dies zunächst nicht bestätigen. Die Suche nach der Absturzursache wird wohl Wochen dauern, so die Polizei.