Unglück: Mehr als 30 Tote nach Explosion in Chemieanlage in Indien

Suche nach Opfern geht weiter

Bei dem Unglück in einem Industriegebiet nahe der Millionenstadt Hyderabad wurden zudem zahlreiche Arbeiter verletzt. Laut Rajanarsimha hielten sich mehr als 90 Menschen in der Anlage auf. Ein dreistöckiges Gebäude sei auf dem Gelände eingestürzt. Die Explosion hatte Berichten indischer Medien zufolge eine weitere Detonation und einen Großbrand ausgelöst. Unter den Trümmern wurde am Dienstag weiter nach möglichen verschütteten Arbeitern gesucht.