Warum steht die LZB in Spanien nach dem Unglück im Fokus?

Das auf der Strecke Madrid-Sevilla seit der Einweihung im Jahr 1992 eingesetzte System wird von Experten kritisiert. Der Ingenieur Salvador García-Ayllón bemängelte im Gespräch mit dem TV-Sender La Sexta, die LZB habe im Laufe der Jahre an Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit verloren. Er sprach von "fehlenden Investitionen, schlechter Planung und einer jahrelang mangelhaften Steuerung des Systems". Von der Zeitung "ABC" befragte Mitarbeiter des Schienennetzbetreibers Adif behaupteten, die Behörden "wüssten genau, dass die Strecke Madrid-Sevilla nicht sicher war". Die LZB sei ein "veraltetes System", das "häufig ausgefallen" sei. Verkehrsminister Óscar Puente zufolge fiel die LZB am Unglückstag gegen 8.30 Uhr auf einem 63 Kilometer langen Streckenabschnitt aus. Wie es anschließend zum Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge kommen konnte, ist nicht abschließend geklärt.