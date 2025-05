Das Katastrophengebiet liegt im Lötschental im Kanton Wallis auf rund 1.500 Metern Höhe. Dort hatte am Mittwoch eine gigantische Eis-, Fels- und Gerölllawine das Dorf Blatten fast vollständig verschüttet. Die rund 300 Einwohner waren vorher in Sicherheit gebracht worden. Vorausgegangen waren tagelang Abbrüche am rund 3000 Meter hohen Kleinen Nesthorn. Die Felsbrocken donnerten auf den Birschgletscher, der unter der Last abbrach. Ein Einheimischer, der sich am Mittwoch im Katastrophengebiet aufhielt, wird noch vermisst.